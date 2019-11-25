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Обманутым дольщикам ЖК "На Гончарова" и "Европейский" озвучат решение проблем в начале 2020 года

27 ноября 2019 18:52  [79] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Фонд защиты прав граждан" приступит к решению проблем дольщиков находящихся в Нижнем Новгороде проблемных ЖК "На Гончарова" и "Европейский" в начале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В данных ЖК насчитывает более 700 обманутых дольщиков. В настоящее время Фонд уже запросил необходимые документы для проведения двух процедур: расчета сроков и стоимости завершения строительства, а также оценки текущей рыночной стоимости квадратного метра помещений.

Эти данные станут основой расчета экономической целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства или выплатам дольщикам компенсаций.

В пресс-службе добавили, что вся эту информация была озвучена на встрече дольщиков с заместителем губернатора Нижегородской области Сергеем Морозовым, руководителем подразделения информационного сопровождения участников долевого строительства Михаил Ковалев и конкурсным управляющим ЖК "Европейский" Екатериной Пушновой.

На встрече дольщики также задали вопрос по возможности снижения ипотечной ставки путем перекредитования. Квартиры в ипотеку в этих ЖК приобрели 33 семьи. Сергей Морозов поручил инспекции Госстройнадзора проработать с банками вопрос персонально по каждому из дольщиков в ЖК "На Гончарова" и ЖК "Европейский", которые продолжают добросовестно платить ипотеку.

"Мы сегодня при участии дольщиков ЖК "На Гончарова" и ЖК "Квартал Европейский" синхронизировали с Фондом все сроки дорожной карты, что должно дать гражданам детальное понимание, какая работа ведется по решению этих непростых задач", - сказал Сергей Морозов. Заместитель губернатора добавил, что на уровне Нижегородской области софинансирование уже обеспечено.

Напомним, что Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принимает решение либо о финансировании мероприятий по завершению строительства, либо о восстановлении прав дольщиков через выплату компенсаций.

По этой схеме уже возводятся дома в еще в одном нижегородском долгострое - ЖК "Новинки Smart City".

Напомним, что согласно "дорожной карте" срок восстановления прав граждан ЖК "Квартал Европейский" и "На Гончарова" планируется к концу 2022 года.

Напомним также, что решение проблемы обманутых дольщиков с участием федерального бюджета стало возможным благодаря активному участию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

СПРАВКА:
ЖК "На Гончарова" предполагал строительство пяти многоквартирных домов, данным на июль 2019 года по двум их них выполнены надземные работы, еще два дома находятся в стадии подготовки территории.

Возведение домов в ЖК "Европейский" не ведется с апреля 2016 года. Степень строительной готовности дома № 6-7 составляет 35%, еще одного дома (№ 6-8) – 75%.

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