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Экономика

Снижение цен на рис и пшено зафиксировано в Нижегородской области

30 ноября 2019 10:31  [95] Экономика

Снижение цен на рис и пшено зафиксировано в Нижегородской области.

Об этом сообщает региональное минэкономразвития со ссылкой на данные Нижегородстата.

Согласно информации, в период с 18 по 25 ноября снизились розничные цены на такие продукты питания, как шлифованный рис, сахарный песок и пшено (уменьшение на 1-5,5%). Также подешевели белокочанная капуста, картофель, чай, подсолнечное и сливочное масло.

Среди 14 регионов ПФО Нижегородская область по данным на 25 ноября по дешевизне ряда продуктов питания, таких как белокочанная капуста, картофель, морковь, сахарный песок, занимает 4-7 места (первое место- самые низкие цены).

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,7% меньше среднероссийского показателя. В сентябре в регионе на многие продовольственные товары отмечалось снижение цен: на рыбу, сахар, кондитерские изделия, муку, ожидаемо дешевели сезонные овощи.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости "были адекватные".

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