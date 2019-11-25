Снижение цен на рис и пшено зафиксировано в Нижегородской области.
Об этом сообщает региональное минэкономразвития со ссылкой на данные Нижегородстата.
Согласно информации, в период с 18 по 25 ноября снизились розничные цены на такие продукты питания, как шлифованный рис, сахарный песок и пшено (уменьшение на 1-5,5%). Также подешевели белокочанная капуста, картофель, чай, подсолнечное и сливочное масло.
Среди 14 регионов ПФО Нижегородская область по данным на 25 ноября по дешевизне ряда продуктов питания, таких как белокочанная капуста, картофель, морковь, сахарный песок, занимает 4-7 места (первое место- самые низкие цены).
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,7% меньше среднероссийского показателя. В сентябре в регионе на многие продовольственные товары отмечалось снижение цен: на рыбу, сахар, кондитерские изделия, муку, ожидаемо дешевели сезонные овощи.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости "были адекватные".
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