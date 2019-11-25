Мебель эконом-класса в интернете

Недорогая мебель является желанным приобретением для многих россиян. Однако подходящие по качеству и стоимости модели не вседа легко найти. Интернет-магазин мебели ВашаКомната предлагает мебельную продукцию эконом-класса. В преддверии Нового года ее можно приобрести по более выгодной стоимости на акции «Черная пятница». Для нижегородцев имеются особые условия на покупку и доставку. Интернет-магазин специализируется на продажах именно в Нижнем Новгороде.

Ассортимент

На сайте магазина мебель представлена в разнообразии. Это недорогие модели для кухонных помещений, гостиных и спальных комнат, предметы меблировки для прихожих. Мягкая мебель представлена диванами и креслами, пуфами и пр. Разнообразные шкафы, столы, кровати также можно приобрести по выгодной стоимости. Отличная детская мебель позволит комфортно обустроить комнату для ребенка. На сайте есть отличные комоды и стулья. Мебель из ротанга не менее интересна и практична. Интересные варианты бескаркасной мебели, несомненно, украсят интерьер помещения. К тому же это будет стоить недорого. Цены, действительно, низкие. Это позволяет за сравнительно небольшую сумму меблировать любое помещение, квартиру или дом. Для организации спального места можно приобрести соответствующие принадлежности: одеяла, подушки, пододеяльники, наволочки, простыни и пр.

Преимущества

Приобретение мебели в интернет-магазине имеет ряд преимуществ. Основным, конечно, являются демократичные расценки. Мебельная продукция отличается высоким качеством. Это изделия эконом-класса, которые практичны в эксплуатации, красиво смотрятся в бюджетных интерьерах. У компании собственная служба доставки, которая быстро работает, а также возможен самовывоз товаров. Грузы доставляются по Нижнему Новгороду и в расположенные поблизости города (Балахна, Бор, Дзержинск и пр.) Возможна оплата наличными средствами и банковскими картами. В магазине действуют услуги сбора мебели, замера на заказ, вывоза старой мебели. В зависимости от модели на мебель предоставляется гарантия до двух лет. В магазине действует рассрочка на шесть месяцев.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.