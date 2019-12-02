"Ростелеком" стал стратегическим партнером RIW 2019 Бизнес

"Ростелеком" стал стратегическим партнером Недели российского интернета (RIW) 2019, которая пройдет 12–13 декабря в Центре международной торговли. Об этом рассказали в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Ключевой идеей RIW в этом году станет важность цифровых технологий, которые должны улучшать качество жизни каждого гражданина, а также дать серьезный импульс для развития малого и среднего бизнеса в стране.

На выставке Internet EXPO "Ростелеком" впервые продемонстрирует новые решения в области цифровой медицины, а также продукты видеонаблюдения и сервисы кибербезопасности. Представители HR расскажут участникам RIW об уникальных проектах и карьерных возможностях в "Ростелекоме". Руководители компании примут активное участие в работе форума.

"ИТ-индустрия растет очень быстрыми темпами, цифровые технологии становятся едва ли не главным фактором экономического роста. Поэтому сейчас как никогда очень важны подобные профессиональные мероприятия, где специалисты из разных отраслей и разных профессий могут обсудить не только глобальные тренды и вызовы ИТ-рынка, но и конкретные кейсы в рамках российских реалий. Для нашей компании важно принимать участие в таком глобальном форуме ИТ-отрасли как RIW, который объединяет тысячи экспертов. Ведь благодаря дискуссиям на полях форума совместными усилиями мы находим новые идеи и решения не только для конкретного бизнеса, но и для цифровой экономики в целом", — отметил старший вице-президент "Ростелекома" по информационным технологиям Кирилл Меньшов.

"Уверен, экспертиза представителей "Ростелекома" позволит усилить цифровую повестку Russian Internet Week 2019. В этом году мы делаем акцент на развитие цифровых технологий в России, digital-трансформацию, отрасли цифровой экономики. "Ростелеком" на своем стенде наглядно продемонстрирует то, как трансформируется бизнес-среда, а также наша повседневная жизнь — нет сомнений, что это путешествие в настоящее-будущее не оставит никого из участников RIW равнодушным. Отмечу также интеграцию спикеров "Ростелекома" в программу форума. Спикеры от компании готовят по-настоящему интересный и эксклюзивный контент для участников", — сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Неделя российского интернета — это масштабный форум, программа которого в этом году полностью состоит из тематических блок-конференций, таким образом, участники смогут быстро ориентироваться на площадке, выбирая те темы, и тех спикеров, которые действительно им интересны. Программа форума поделена на образовательную и деловую части, включающие в себя блок-конференции, мастер-классы и круглые столы по ключевым темам цифровой экономики: экономике совместного потребления, цифровым технологиям, защите персональных данных, интернету вещей, цифровой безопасности, биометрии и технологии в целом.