Акустика на катке у стадиона "Нижний Новгород" будет стоить 5 млн рублей Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Объявлен конкурс по выбору компании, которая предоставит оборудование для создания временной музыкальной и световой инфраструктуры на катке около стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщается в документах на сайте Госзакупок.

Речь идет о таком оборудовании, как акустической системе, радиомикрофонах, цифровом микшерном пульте, директ-боксе для подключения музыкантов, комплекте оборудования для DJ, микрофона для ведущего эфира и гостя студии, светодиодного уличного экрана, сценического подиума Layher и др.

Заказчиком выступает нижегородская дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий. Стоимость аренды и обслуживания этого оборудования организаторы конкурса оценили максимум в 5 млн рублей. Подведение итогов конкурса состоится 9 декабря.

Победителю аукциона предстоит смонтировать и установить оборудование на территории катка до 23 декабря 2019 года и обеспечить его функционирование и обслуживание до 15 марта 2020 года.

Напомним, что два катка будут работать у стадиона "Нижний Новгород" с 15 декабря по 15 марта. Их, как и в прошлом году, разместят внутри внешнего периметра безопасности стадиона. Один каток должен быть площадью 26х56 м. для игры в хоккей (с разметкой), второй – 50х60 м. для массового катания. Обе площадки будут из искусственного льда.

Ранее сообщалось, что первый в этом сезоне открытый каток в Нижнем Новгороде начал действовать на стадионе "Труд".