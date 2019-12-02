Арендаторы могут лишиться земельных участков около ресторана "Робинзон" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Арендаторы могут лишиться земельных участков около ресторана "Робинзон" на Гребном канале. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Участки земли могут отобрать из-за того, что они не выполняют условия договоров аренды, заключенные в 2008 году. В частности, условия предусматривают благоустройство этой территории. Однако проверка министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области показала, что участки находятся в ненадлежащем состоянии, на ней обнаружены постройки капитального характера, строительный мусор.

"В первую очередь наши специалисты проанализируют, исполняет ли арендатор условия договоров. Как уже показывает проведенная проверка, нарушения есть, и они могут привести к расторжению договоров аренды", - сказал по итогам проверки глава министерства Сергей Баринов.