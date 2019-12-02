Финансирование кладбищ в Нижнем Новгороде увеличат на 30% Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Финансирование кладбищ в Нижнем Новгороде в 2020 году увеличат на 30% по сравнению с 2019годом. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Постоянная комиссия Гордумы по городскому хозяйству на заседании 2 декабря рассмотрела проект бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, расходы на развитие дорожной инфраструктуры в проекте бюджета города на следующий год заложены в сумме 2,3 млрд рублей. В том числе по сравнению с 2019 годом расходы на содержание и ремонт дорог в 2020 году планируется увеличить на 38,2% - с 1,34 млрд рублей до 2,3 млрд рублей. Из этих средств 1,2 млрд рублей составляют средства бюджета Нижнего Новгорода, 521 млн рублей - средства бюджета Нижегородской области, а 464,8 млн рублей – средства федерального бюджета.

На благоустройство города в 2020 году предусмотрено 656 млн рублей, из которых 301,3 млн рублей будут направлены на освещение города (на 12,5% больше первоначального бюджета на 2019 год), 152,2 млн рублей – на озеленение города (на уровне 2019 года), 64,6 млн рублей – на содержание и ремонт прочих объектов благоустройства (на 29,5% меньше по сравнению с 2019 годом). На формирование комфортной городской среды в 2020 году планируется потратить 20 млн рублей за счет средств областного бюджета.

Содержание городских кладбищ обойдется в 29,1 млн рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Из этой суммы 8,9 млн рублей составят средства федерального бюджета, которые будут направлены на благоустройство и восстановление мест воинских захоронений.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в проекте бюджета на 2020 год заложены в сумме 494,4 млн рублей. Из них 156,4 млн рублей – на содержание, обслуживание и управление жилищным фондом, 54,5 млн рублей – на уплату взносов региональному оператору капремонта МКД, 23 млн рублей – на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, 40 млн рублей – на аварийный ремонт многоквартирных домов, а также 30 млн рублей – на аварийно-восстановительный ремонт сетей. На ликвидацию несанкционированных свалок в 2020 году планируется потратить 107,7 млн рублей.

На возмещение недополученных расходов, возникших в связи с применением предельных индексов к плате граждан за коммунальные услуги, заложено 55,9 млн рублей (в 2019 году – 48,5 млн рублей), на возмещение недополученных доходов банно-оздоровительных предприятий – 25 млн рублей (в 2019 году - 20,4 млн рублей).

"Сегодня мы услышали от всех директоров профильных департаментов, что цифры, которые нам представили сегодня, это показатели 2019 года с учетом индексации следующего года. Все подтвердили, что на сегодня суммы имеют тенденцию пусть не значительного, но роста. В некоторых случаях они выше цифр, заложенных в муниципальные программы, принятые на 2019 – 2024 годы. Поэтому после принятия бюджета на 2020 год в них будут внесены соответствующие изменения в сторону увеличения. Будем рассчитывать на то, что в городе будет чище, благополучнее. Больных точек у нас достаточно, потому что город большой. Но они будут постепенно ликвидироваться", – прокомментировал председатель комиссии Владимир Аношкин.

Комиссия по городскому хозяйству рекомендовала городской думе на заседании 18 декабря принять бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в двух чтениях.

СПРАВКА:

На содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода" в проекте бюджета города на 2020 год предусмотрено 83,2 млн рублей, МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" - 47,3 млн рублей, МКУ "Центр организации дорожного движения" - 31,5 млн рублей, МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" и МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" - 46,9 млн рублей, МКУ "Центр лабораторных испытаний" - 10,6 млн рублей.