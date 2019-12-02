Экс-директор нижегородского ГУММиД Юрий Гаранин объявлен в розыск Политика

Экс-директор нижегородского МКУ "ГУММиД" ("Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде") Юрий Гаранин объявлен в розыск. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 3 декабря 2019 года.

По версии следствия, в 2012 году подозреваемый создал условия для победы в конкурсе на строительство объекта берегоукрепления в районе Мещерского озера Нижнего Новгорода аффилированной ему организации. Противоправные действия подозреваемого повлекли необоснованное расходование бюджетных средств, так как субподрядная организация, фактически выполнившая работы по данному контракту, уложилась в сумму на 33 млн рублей меньше, указанной в муниципальном контракте.

В связи с тем, что подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия, он объявлен в розыск. Уголовное дело расследуется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

С целью обеспечения исполнения приговора и имущественных взысканий, следователями СК наложен арест на 13 объектов недвижимого имущества, а также банковские счета и вклады в кредитных организациях подозреваемого всего на сумму свыше 24 млн рублей.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Отметим, что в июне 2018 года Юрий Гаранин был уволен по решению администрации (по ст. 278 ТК РФ – "Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации"), объясняя решение "ротацией кадров". Гаранин проработал в "ГУММиД" с июня 2010 года до июня 2018 года, сменив на этом посту Антона Аверина.

Как сообщалось ранее, Юрий Гаранин не связывает своё увольнение с нарушениями подрядчика во время строительства станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде.

Новым руководителем "ГУММиД" в августе 2019 года был назначен Михаил Суворов.