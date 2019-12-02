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Происшествия

Мальчик погиб в Перевозе во время строительства снежной горки

03 декабря 2019 13:16  [32] Происшествия

10-летний мальчик погиб в Перевозе во время строительства снежной горки. Следователи СК по Нижегородской области выясняют обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 2 декабря 2019 года в дневное время на ул. Чкалова в Перевозе в непосредственной близости от своих домов гуляли два соседских мальчика. В ходе игры они лопатами сгребали снег, строили горку и делали в ней проходы. Один из детей уехал с родителями, а возвратившись, они увидели, что соседский мальчик находится в сооруженном детьми сугробе. Достав ребенка, взрослые вызвали на место скорую медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи СК не исключают, что ребенок во время игры провалился в сооруженный в сугробе проход и самостоятельно уже не смог выбраться наружу.

Следователи также отметили, что семья, в которой воспитывался погибший мальчик, полная, благополучная, на учетах не состоит.

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