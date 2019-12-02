Полпред президента в ПФО Игорь Комаров провел прием граждан Общество

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

Прием граждан состоялся 3 декабря 2019 года по поручению главы государства.

В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы социальной сферы, строительства и ЖКХ, а также главные федеральные инспекторы в регионах ПФО. Во время приема рассмотрели жалобы пяти жителей округа.

Проблемы, с которыми они пришли в приемную президента России, касались вопросов улучшения жилищных условий, строительства детского сада, ремонта школы и организации пешеходного перехода через федеральную трассу.

Многодетная мама рассказала Игорю Комарову о том, что в микрорайоне чистые Пруды в Кирове, где она живет, сейчас строится детский сад на 260 мест. Ее семья очень ждет завершения строительства и надеется, что их младший сын, а всего в семье пять детей, сможет ходить в ясли рядом с домом.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев доложил полномочному представителю, что строительные работы ведутся по графику, и детский сад будет открыт уже в начале 2020 года. Заявления о зачислении детей из многодетных семей будут рассматриваться в первую очередь.

Мама ученика школы в поселке Рубежное Куйбышевского района Самары пожаловалась, что единственное в поселке учебное заведение остро нуждается в ремонте. В здании, которому в этом году исполнилось 33 года, необходим ремонт кровли, канализации, фасада, требуется заменить окна.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал полномочному представителю, что деньги на ремонт кровли, системы отопления и канализации уже выделены. В 2020 году дополнительное финансирование будет направлено на ремонт фасада и замену окон. Игорь Комаров поручил Дмитрию Азарову закончить все работы и доложить о выполнении до 1 сентября 2020 года.

Жительница Пермского края рассказала Игорю Комарову, что осталась без жилья после того, как ее дом в поселке Пашия Горнозаводского района был признан аварийным и в 2018 году был снесен. Она попросила предоставить ей новую квартиру.

Губернатор Пермского края Максим Решетников доложил полпреду, что уже в следующем году в поселке на вторичном рынке жилья будет выкуплена квартира, в которую семья заявительницы сможет переехать. Также с квартирным вопросом в приемную Владимира Путина обратилась жительница Самары. Она с мужем воспитывает четырех детей и живет в общежитии.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил Игорю Комарову, что улучшить жилищные условия заявительницы можно с помощью социальной выплаты, которая предоставляется молодым семьям. Игорь Комаров поручил главе региона принять все необходимые меры и помочь многодетным родителям в приобретении квартиры.

Жительница Пензенской области пожаловалась в приемную президента России на отсутствие безопасного пешеходного перехода через федеральную трассу М5 "Урал" у деревни Сухановка Кузнецкого района. Глава Пензенской области Иван Белозерцев доложил Игорю Комарову, что до конца декабря 2019 года планируется обустройство подхода к пешеходному переходу, устройство пешеходного ограждения, а также установка светодиодных мигающих светофоров.

В настоящее время прорабатывается вопрос выделения финансирования для оборудования электроосвещения пешеходного перехода. Полномочный представитель поручил принять все необходимые меры по обустройству перехода, обеспечив безопасность дорожного движения до окончания работ.