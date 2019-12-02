Председатель ЗС НО Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем юриста Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем юриста, праздник отмечается 3 декабря.



"Сегодня профессиональный праздник всех работников юридической сферы: адвокатов, прокуроров, правозащитников, судей, нотариусов, юрисконсультов, преподавателей и студентов юридических факультетов, всех, кто посвятил свою жизнь служению Закону.

Дата праздника установлена указом Президента в 2008 году, и приурочена она к принятию 3 декабря 1864 года в Российской империи законов и уставов суда, которые стали основой судебной реформы.

Ваша работа очень кропотлива и ответственна. Без нее невозможно существование демократического, социального и правового государства. Вы стоите на страже исполнения законов, защищаете конституционные права и свободы граждан, ведете борьбу с преступностью и коррупцией, повышаете правовую грамотность населения. Все это является залогом укрепления стабильности правопорядка в Нижегородской области и стране. Ваш высокий профессионализм, активная гражданская позиция, безупречная репутация помогают и будут всегда помогать в решение стоящих перед вами задач.

Желаю всем служителям букве закона здоровья, счастья успехов в работе и всего наилучшего", - говорится в поздравлении.