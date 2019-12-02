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Общество

Жители нижегородского села Какино спасли от холодов редкого лебедя

03 декабря 2019 16:30  [51] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Жители села Какино Гагинского района Нижегородской области спасли от холодов редкого лебедя-шипуна, который, улетая в теплые края, остановился со стаей на территории села, что бы отдохнуть и не смог продолжить перелет из-за холодов.

Как сообщили в региональном комитете по охране объектов животного мира (Госохотнадзор), лебедя спас местный житель. После этого мужчина держал птицу дома и кормил свежей рыбой, которую сам и ловил.

Сейчас специалисты по охране диких животных ведут переговоры о передаче лебедя в одни из нижегородских зоопарков, что позволит оказывать птице необходимый уход.

СПРАВКА:
Лебедь-шипун - самый крупный из лебедей и занесен в Красную книгу Нижегородской области как редкий вид.

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