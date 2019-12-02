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Общество

Движение транспорта будет ограничено вдоль Плотничного переулка в Нижнем Новгороде до января

04 декабря 2019 09:52  [67] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта будет ограничено вдоль Плотничного переулка в Нижнем Новгороде до января. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, это связано с ремонтно-восстановительными работами на сетях. Инициатор АО "Теплоэнерго".

Участок ограничений: от дома № 9 до дома № 14 по переулку Плотничный на месяц (с 4 декабря до 3 января) с организацией объезда зоны производства работ по прилегающим улицам.

Напомним, 2 декабря теплоснабжение 13 домов было нарушено в Автозаводском районе на Южном шоссе около дома № 22, работы были завершены в вечером 2 декабря. Также, теплоснабжение 59 домов было нарушено в Ленинском районе, около дома № 8А по ул. Днепропетровской 26 ноября. Работы проводило "Теплоэнерго". Кроме того, 25 ноября в 302 домах, 6 школах и 11 детских садах была ограничена подача тепла из-за повреждения участка теплосети в районе дома № 10 по ул.Головнина в Советском районе. "Теплоэнерго" устранило повреждение на следующий день.

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