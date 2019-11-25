Теплоснабжение 13 домов нарушено в Нижнем Новгороде 2 декабря Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Теплоснабжение 13 домов нарушено в Нижнем Новгороде 2 декабря 2019 года. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение об этом поступило в 12:00, речь идет об участке в Автозаводском районе около дома № 22.

Под нарушение попали 13 многоквартирных жилых домов (более 2,5 тысяч человек). В зону отключения попал один детский сад. При этом, воспитательный процесс не нарушен, температурный режим в помещениях в пределах нормы. Теплоноситель из системы отопления сливаться не будет.

Ремонтно-восстановительные работы проводит АО "Теплоэнерго".

Ориентировочное время завершения работ 20:00 2 декабря.

Напомним, теплоснабжение 59 домов было нарушено в Ленинском районе, около дома № 8А по ул. Днепропетровской 26 ноября. Работы также проводило "Теплоэнерго". Кроме того, 25 ноября в 302 домах, 6 школах и 11 детских садах была ограничена подача тепла из-за повреждения участка теплосети в районе дома № 10 по ул.Головнина в Советском районе. "Теплоэнерго" устранило повреждение на следующий день.