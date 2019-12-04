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Просроченные рыбные котлеты обнаружены в рыбном цехе Дзержинска. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по итогам совместной проверки с нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой.
В ходе проверки установлены нарушения ветеринарного законодательства, а именно: хранение просроченных выработанных рыбных полуфабрикатов (рыбные котлеты) и рыбы-сырья общим весом около 60 кг; на готовой продукции отсутствовала маркировка.
Продукция снята с реализации для последующей утилизации.
Материалы направлены в прокуратуру для принятия мер.
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