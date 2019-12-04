Просроченные рыбные котлеты обнаружены в рыбном цехе Дзержинска Бизнес

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл

Просроченные рыбные котлеты обнаружены в рыбном цехе Дзержинска. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по итогам совместной проверки с нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой.

В ходе проверки установлены нарушения ветеринарного законодательства, а именно: хранение просроченных выработанных рыбных полуфабрикатов (рыбные котлеты) и рыбы-сырья общим весом около 60 кг; на готовой продукции отсутствовала маркировка.

Продукция снята с реализации для последующей утилизации.

Материалы направлены в прокуратуру для принятия мер.