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Бизнес

Просроченные рыбные котлеты обнаружены в рыбном цехе Дзержинска

06 декабря 2019 11:52  [76] Бизнес

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл

Просроченные рыбные котлеты обнаружены в рыбном цехе Дзержинска. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по итогам совместной проверки с нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой.

В ходе проверки установлены нарушения ветеринарного законодательства, а именно: хранение просроченных выработанных рыбных полуфабрикатов (рыбные котлеты) и рыбы-сырья общим весом около 60 кг; на готовой продукции отсутствовала маркировка.

Продукция снята с реализации для последующей утилизации.

Материалы направлены в прокуратуру для принятия мер.

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