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Происшествия

Житель Перевоза до смерти избил свою знакомую

09 декабря 2019 09:18  [29] Происшествия

Житель Перевоза до смерти избил свою знакомую. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 декабря 2019 года, его приговорили к 8 годам лишения свободы.

Судом установлено, что днем 31 июля этого года у дома, расположенного в 1 Микрорайоне 50-летний житель районного центра в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес своей 43-летней знакомой не менее двух ударов кулаком правой руки по лицу, от которых женщина упала. Затем он еще два раза ударил ее ногой в область груди. В результате его преступных действий потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. От полученных повреждений она скончалась в больнице через 10 дней.

По результатам рассмотрения дела суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Состояние опьянения, вызванное употреблением алкоголя, признано судом отягчающим наказание обстоятельством. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, нижегородский таксист до смерти избил пассажира, предположительно за отказ платить.

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