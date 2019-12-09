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Политика

Владимир Панов поздравил нижегородцев с Днем Героев Отечества

09 декабря 2019 12:18  [45] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Владимир Панов поздравил нижегородцев с Днем Героев Отечества. Праздник отмечается ежегодно 9 декабря.

"Возрожденный 12 лет тому назад праздник георгиевских кавалеров, по традиции, отмечается в день памяти христианского святого Георгия Победоносца, покровителя воинов. 9-го декабря мы с вами чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и Ордена Святого Георгия – всех, кто в разные годы одинаково храбро сражался за Отечество!

История Нижнего Новгорода богата примерами воинской доблести, проявленной нашими земляками на полях сражений. Со времен ополчения Минина и Пожарского нижегородцы верой и правдой служат российскому государству. Особая гордость и слава нашего города – ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики-орденоносцы, победители фашизма!

Воинский подвиг – это всегда жертва, это готовность без размышлений отдать свою жизнь ради блага родной страны! Мы вправе гордиться нашими современниками, нижегородцами XXI-го века, которые сегодня продолжают славную традицию мужества и долга – служат Родине, защищая ее интересы в разных частях мира, обеспечивая безопасность своих сограждан!

От имени нижегородцев хочу пожелать успехов, крепкого здоровья и благополучия всем ветеранам, профессиональным военным, сотрудникам органов внутренних дел, государственной безопасности, специальных служб, награжденных высшими воинскими наградами Российской Федерации за участие в боевых действиях, за проявленное мужество и героизм!" – отмечается в поздравлении.

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