"Среди наших земляков много людей, считающих высшей ценностью служение Отечеству", - Евгений Лебедев

Евгений Лебедев
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Председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев направил поздравление с Днем Героев Отечества, который отмечают 9 декабря.
"В этот день мы отдаем дань глубокого уважения героическим предкам и людям нынешнего поколения, удостоенным высших наград Родины за совершенные подвиги на военном или трудовом поприще и внесшим неоценимый вклад в развитие и процветания страны: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы", - сказал Евгений Лебедев.
"Самые искренние поздравления и слова признательности нашим выдающимся героям-нижегородцам, завоевавшим всеобщее признание. Приятно осознавать, что среди наших земляков много достойных людей, которые высшей ценностью считают служение Отечеству. Это замечательный пример для подражания, надежный ориентир в жизни для подрастающего поколения", - отметил он.
"Желаю всем здоровья, добра, счастья и успехов во имя и на благо России", - говорится в поздравлении председателя нижегородского парламента.
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