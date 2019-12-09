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Общество

"Среди наших земляков много людей, считающих высшей ценностью служение Отечеству", - Евгений Лебедев

09 декабря 2019 14:03  [39] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев направил поздравление с Днем Героев Отечества, который отмечают 9 декабря.

"В этот день мы отдаем дань глубокого уважения героическим предкам и людям нынешнего поколения, удостоенным высших наград Родины за совершенные подвиги на военном или трудовом поприще и внесшим неоценимый вклад в развитие и процветания страны: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы", - сказал Евгений Лебедев.

"Самые искренние поздравления и слова признательности нашим выдающимся героям-нижегородцам, завоевавшим всеобщее признание. Приятно осознавать, что среди наших земляков много достойных людей, которые высшей ценностью считают служение Отечеству. Это замечательный пример для подражания, надежный ориентир в жизни для подрастающего поколения", - отметил он.

"Желаю всем здоровья, добра, счастья и успехов во имя и на благо России", - говорится в поздравлении председателя нижегородского парламента.

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