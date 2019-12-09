Минтранс Нижегородской области предложил объединить муниципальный транспорт шести городов в единую систему Экономика

Минтранс Нижегородской области предложил объединить муниципальный транспорт шести городов в единую систему. Концепцию развития пассажирского транспорта представил министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Саватеев на заседании профильного комитета регионального Законодательного собрания 9 декабря 2019 года.

В единую систему предлагается объединить муниципальный и межмуниципальный транспорт в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, на Бору, а также в Балахне и Арзамасе. Изменения коснутся более 2 млн человек.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов сообщил, что эта концепция предполагает создание на уровне областного правительства единого оператора, который будет управлять маршрутами общественного транспорта, в том числе исключать дублирующие, проводить конкурсы по выбору перевозчиков, которые будут обслуживать маршрут и т.д.

В конкурсной документации будет указано количество, вместительность, техническое оснащение автобусов, а также интервал движения. За обслуживание маршрута перевозчик – независимо от того, муниципальное это предприятие или частное – будет получать фиксированную плату, указанную в конкурсной документации и не зависящую от количества перевезенных людей. При этом все деньги за перевозку пассажиров через систему АСОП будут поступать в бюджет. Сегодня, напомним, прибыль перевозчиков напрямую зависит от того, сколько пассажиров они перевезут.

Таким образом, удастся оптимизировать компенсацию выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан. Что касается пассажиров, то увеличение стоимости проезда внедрение этой системы не принесет, пояснили в минтрансе.

"Наша задача – исключить гонки пассажирских автобусов, убрать дублирующие маршруты, отдавая предпочтение электротранспорту, оптимизировать графики движения таким образом, чтобы уменьшить количество пересадок, сократить время в пути и в конечном итоге сделать так, чтобы люди сами отдавали предпочтение общественному транспорту, а не личному автомобилю и на городских, и на межмуниципальных маршрутах", - пояснил Сергей Морозов.

Новую систему предлагается внедрять поэтапно. Первый этап предполагает модернизацию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры: полное обновление подвижного состава, оптимизацию маршрутной сети. Ориентировочная стоимость первого этапа составляет порядка 44 млрд рублей. Точная стоимость будет определена после уточнения параметров финансовой модели. В 2020 году предстоит создать математическую модель пассажиропотоков, с учетом документов транспортного планирования, разработанных ранее.

Концепцию оптимизации общественного транспорта в агломерации поддержал глава региона Глеб Никитин. Также ее рассмотрели члены рабочей группы Госсовета по транспорту. Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков также поддержал инициативу.

"Цель реформы – разработка последовательных действий, направленных на решение ключевых проблем в сфере организации транспортного обслуживания на территории Нижегородской агломерации, таких как несбалансированный спрос на виды городского транспорта, высокий уровень износа подвижного состава и недостаточно высокое качество обслуживания населения. Эффективная экономика агломерации и качество жизни населения базируется на системе комфортного общественного транспорта. Необходимость модернизации общественного транспорта назрела уже давно и то, что правительство области берет эти вопросы под свой контроль, очень своевременно и стратегически важно. Со своей стороны депутаты также готовы принять участие в данной работе, например, в рамках рабочей группы", – отметил он.

Ранее сообщалось, что транспортная система Нижнего Новгорода может пополниться станциями метро в Сормове и на Сенной к 2030 году. Впрочем, денег на строительство станций как не было, так и нет.

Напомним, что вторая партия б/у трамваев из Москвы прибудет в Нижний Новгород в конце января. Первая партия из 11 трамвайных вагонов поступила из Москвы в Нижний Новгород в 2018 году. Шесть из них вышли на линию в июне этого года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат. Они использовались в качестве запчастей.