Более 13 тысяч га леса восстановлено в Нижегородской области в 2019 году Общество

Более 13 тысяч га леса восстановлено в Нижегородской области в 2019 году в рамках национального проекта "Экология". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Губернатор добавил, что объемы лесовостановления в регионе одни из самых высоких среди субъектов ПФО – более 20 млн деревьев высажено в 2019 году.

Глава региона напомнил, что в 2019 году в Нижегородской области реализуется федеральный проект "Сохранение лесов", который входит в национальный проект "Экология". За счет финансирования в рамках нацпроекта лесники региона получили более 100 единиц противопожарной и лесокультурной техники и оборудования, в том числе новые лесопосадочные машины, которые уже этой осенью приняли участие в посадке леса.

"Лесопосадочные машины - это альтернатива ручной посадке леса, которая позволит повысить интенсивность создания нового поколения лесных насаждений", - сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

По информации ведомства, в 2019 году мероприятия по воспроизводству лесов в области выполнены на площади 13 587 га, в том числе посадка леса - на почти 5 000 га.

Ранее Нижегородская область вошла в перечень 30 субъектов, в которых федеральное агентство лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология" реализует пилотный проект по инвентаризации земель лесного фонда, нуждающихся в лесовосстановлении. Более 20 тысяч га в регионе обследовано в рамках пилотного проекта. Видеомониторингом планируют охватить 100% лесов Нижегородской области. Сейчас показатель охвата видеомониторингом составляет порядка 70%. Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в этом году. Среди поступившей в лесохозяйственные учреждения Нижегородской области техники - 57 лесопатрульных комплексов, три лесохозяйственных трактора и три автомобиля УАЗ "Фермер".