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Бизнес

Гендиректор предприятия в Дзержинске подозревается в невыплате зарплаты на сумму 1,7 млн рублей

10 декабря 2019 11:48  [65] Бизнес

Гендиректор предприятия в Дзержинске подозревается в невыплате зарплаты на сумму почти 1,7 млн рублей. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области по материалам прокурорской проверки возбужденно уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Ока-Химмаш", подозреваемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, с мая по октябрь 2019 года подозреваемый не выплачивал заработную плату 25 сотрудникам своего предприятия, реально имея для этого денежные средства, которыми он распоряжался по своему усмотрению, а именно, направляя их на иные хозяйственные нужды предприятия, не являющиеся первоочередными.

Подозреваемый признал свою вину в совершенном преступлении, принимаются меры по возмещению средств. Расследование продолжается.

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