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Бизнес

НБД-Банк предоставил возможность расплачиваться через Samsung Pay и Google Pay

10 декабря 2019 14:48  [1] Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой НБД-Банка

Владельцы карт НБД-Банка теперь могут оплачивать свои покупки при помощи сервисов бесконтактной оплаты Samsung Pay и Google Pay. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для совершения данных операций необходимо скачать мобильное приложение сервисов Samsung Pay и Google Pay на телефон. Вместо реквизитов карты используется специальное цифровое значение - токен, созданный случайным образом.

Безопасность платежа обусловлена тем, что каждый раз при оплате таким способом на платежный терминал передаются данные - уникальные для каждой отдельной покупки. В мобильном приложении также можно отследить всю информацию о проведенных транзакциях при помощи данного сервиса. Новые платежные сервисы универсальны и работают со всеми картами MasterCard НБД-Банка.

"НБД-Банк постоянно работает над улучшением качества своих банковских продуктов и услуг. Мы видим, что держатели карт все чаще выбирают современные и универсальные способы оплаты, которые становятся неотъемлемой частью их жизни. Возможности новых сервисов позволяют максимально быстро и комфортно осуществить платеж. Уверен, наши клиенты по достоинству оценят новые возможности НБД-Банка вместе с сервисами Samsung Pay и Google Pay", - сказал председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов.

Подробнее ознакомиться с возможностями новых сервисов Samsung Pay и Google Pay и типами устройств их поддерживающими можно на официальном сайте НБД-Банка.

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