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Бизнес

Руководство нижегородского ресторана утверждает, что крысу в зал подбросили

10 декабря 2019 17:27  [51] Бизнес

Фото: руководство ресторана MUKKA

Руководство нижегородского ресторана MUKKA (ул. Ошарская, 36Б) утверждает, что крысу в зал подбросили. Об этом СМИ сообщила маркетолог сети "Еда и Культура" Юлия Казикина.

Ранее, в социальных сетях появилось видео с крысой, заснятой в ресторане MUKKA. Посетители обнаружили грызуна на полу около одного из окон.

"Животное появилось там сразу после ухода посетителя, который довольно долго просидел за столиком у этого окна. Сотрудники, просмотрев тщательно запись с камер наблюдения, увидели, что крысу достал из портфеля и подбросил в зал этот мужчина, - рассказала управляющий ресторана Екатерина Курдина. Видео с камер видеонаблюдения по ссылке.

Гости, заметившие грызуна, сразу отмечали, что животное было похоже не на дикую крысу, а на домашнюю.

"Сейчас мы пишем заявление в полицию с требованием провести проверку и установить личность человека, решившего нанести репутационный ущерб ресторану. В Роспотребнадзор уже направлены все необходимые материалы для проведения всесторонней проверки. Кроме того, руководством компании принято решение о проведении экспертизы помещения ресторана, для подтверждения отсутствия грызунов или иных вредных факторов", - пояснил начальник юридического отдела Андрей Безруков.

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