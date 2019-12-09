Руководство нижегородского ресторана утверждает, что крысу в зал подбросили Бизнес

Фото: руководство ресторана MUKKA

Руководство нижегородского ресторана MUKKA (ул. Ошарская, 36Б) утверждает, что крысу в зал подбросили. Об этом СМИ сообщила маркетолог сети "Еда и Культура" Юлия Казикина.

Ранее, в социальных сетях появилось видео с крысой, заснятой в ресторане MUKKA. Посетители обнаружили грызуна на полу около одного из окон.

"Животное появилось там сразу после ухода посетителя, который довольно долго просидел за столиком у этого окна. Сотрудники, просмотрев тщательно запись с камер наблюдения, увидели, что крысу достал из портфеля и подбросил в зал этот мужчина, - рассказала управляющий ресторана Екатерина Курдина. Видео с камер видеонаблюдения по ссылке.

Гости, заметившие грызуна, сразу отмечали, что животное было похоже не на дикую крысу, а на домашнюю.

"Сейчас мы пишем заявление в полицию с требованием провести проверку и установить личность человека, решившего нанести репутационный ущерб ресторану. В Роспотребнадзор уже направлены все необходимые материалы для проведения всесторонней проверки. Кроме того, руководством компании принято решение о проведении экспертизы помещения ресторана, для подтверждения отсутствия грызунов или иных вредных факторов", - пояснил начальник юридического отдела Андрей Безруков.