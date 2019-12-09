Депутаты нижегородской Думы оценят реализацию нацпроектов тайным голосованием. Данное решение было принято на внеочередном заседании Гордумы 11 декабря 2019 года. Присутствуют 39 из 47 депутатов.
На мероприятии также присутствуют вице-губернатор Евгений Люлин, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков, директор АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" Олег Беркович.
В начале заседания председатель Думы Дмитрий Барыкин предложил депутатам оценить итоги работы Владимира Панова по федеральным программам в 2019 году путем тайного голосования. Отметим, что большинством голосов данное предложение было поддержано. Однако два депутата проголосовали против, трое - воздержались.
В бюллетенях для тайного голосования три варианта ответов: "надлежащее", "удовлетворительное" и "неудовлетворительное".
Напомним, всего в России реализуется 12 национальных проектов, каждый из которых состоит из федеральных программ (их общее количество - 78). Нижний Новгород участвует в реализации 6 нацпроектов и 11 программ внутри них.
Так, в рамках нацпроекта "Образование" Нижний Новгород работает по двум программам "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда", нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" - по программе "Дорожная сеть", нацпроекта "Жилье и городская среда" - по программам "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". По нацпроекту "Демография" в городе реализуются программы "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" и "Спорт – норма жизни". По нацпроекту "Цифровая экономика" город участвует только в проекте "Кадры для цифровой экономики", в нацпроекте "Экология" - программа "Оздоровление Волги".
Подрядчик сообщил о завершении благоустройства на Гребном канале к 11 декабря, хотя должен был это сделать еще в середине июля.
Подробнее о промежуточных итогах строительства детсадов по нацпроекту "Образование" агентство сообщало ранее.
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