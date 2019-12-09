Депутаты нижегородской Думы оценят реализацию нацпроектов тайным голосованием Политика

Депутаты нижегородской Думы оценят реализацию нацпроектов тайным голосованием. Данное решение было принято на внеочередном заседании Гордумы 11 декабря 2019 года. Присутствуют 39 из 47 депутатов.

На мероприятии также присутствуют вице-губернатор Евгений Люлин, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков, директор АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" Олег Беркович.



В начале заседания председатель Думы Дмитрий Барыкин предложил депутатам оценить итоги работы Владимира Панова по федеральным программам в 2019 году путем тайного голосования. Отметим, что большинством голосов данное предложение было поддержано. Однако два депутата проголосовали против, трое - воздержались.

В бюллетенях для тайного голосования три варианта ответов: "надлежащее", "удовлетворительное" и "неудовлетворительное".

Напомним, всего в России реализуется 12 национальных проектов, каждый из которых состоит из федеральных программ (их общее количество - 78). Нижний Новгород участвует в реализации 6 нацпроектов и 11 программ внутри них.

Так, в рамках нацпроекта "Образование" Нижний Новгород работает по двум программам "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда", нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" - по программе "Дорожная сеть", нацпроекта "Жилье и городская среда" - по программам "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". По нацпроекту "Демография" в городе реализуются программы "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" и "Спорт – норма жизни". По нацпроекту "Цифровая экономика" город участвует только в проекте "Кадры для цифровой экономики", в нацпроекте "Экология" - программа "Оздоровление Волги".

Подрядчик сообщил о завершении благоустройства на Гребном канале к 11 декабря, хотя должен был это сделать еще в середине июля.

Подробнее о промежуточных итогах строительства детсадов по нацпроекту "Образование" агентство сообщало ранее.