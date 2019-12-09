Администрация начала создавать образовательную цифровую среду в нижегородских школах Общество

Администрация начала создавать образовательную цифровую среду в нижегородских школах. Как сообщила директор департамента образования Елена Платонова в рамках обсуждения исполнения нацпроектов 2019 года на заседании городской Думы 11 декабря 2019 года, почти 40 млн рублей выделено на реализацию федеральных проектов "Цифровая образовательная среда" и "Современная школа" в Нижнем Новгороде.

"Цифровая образовательная среда"

Программа включает обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовку кадров и создание цифровой платформы.

В рамках проекта реализуется программа ремонта и оформления кабинетов в соответствии с федеральным брендбуком.

"В настоящее время у нас идет допоставка оборудования, установка программного обеспечения, что с помощью федеральной информационной сервисной платформы позволит учащимся сформировать цифровые образовательные профили, учебный план. Всего отремонтировано 18 кабинетов в 9 школах: лицеи №№36, 28, школы №№55, 154, 168, 151, 74, 178. На ремонт и оформление в соответствии с брендбуком из городского бюджета было выделено 2 млн 250 тысяч рублей, на закупку оборудования - 19 млн 350 тысяч рублей", - рассказала Елена Платонова.

"Современная школа"

Программа "Современная школа" направлена на поддержку получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках этого проекта предусмотрено обновление и совершенствование содержания методов обучения по предмету "Технология". В рамках мероприятий также предусмотрен ремонт кабинетов и оформление в едином стиле в соответствии с брендбуком, который получил называние "Доброшкола".

"Уже на сегодняшний день оборудовано 20 кабинетов в 4 образовательных организациях, которые прошли конкурсный отбор: школа №107, школы-интернаты №№92, 10, школа-интернат для глухих детей. Объем городских средств, которые выделены на ремонтные работы и оформление в соответствие с брендбуком - 1 млн рублей, на оснащение и повышение квалификации педагогов – 15,6 млн рублей", - подчеркнула Елена Платонова.

Она добавила, что образовательные организации также принимают участие на получение грантовой поддержки своих инициатив в федеральном проекте "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика".

Напомним, всего в России реализуется 12 национальных проектов, каждый из которых состоит из федеральных программ (их общее количество - 78). Нижний Новгород участвует в реализации 6 нацпроектов и 11 программ внутри них.

Так, в рамках нацпроекта "Образование" Нижний Новгород работает по двум программам "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда", нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" - по программе "Дорожная сеть", нацпроекта "Жилье и городская среда" - по программам "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". По нацпроекту "Демография" в городе реализуются программы "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" и "Спорт – норма жизни". По нацпроекту "Цифровая экономика" город участвует только в проекте "Кадры для цифровой экономики", в нацпроекте "Экология" - программа "Оздоровление Волги".

Отметим, что в июле прошлого года нижегородская мэрия и НИУ ВШЭ презентовали пилотный проект новой концепции развития школьного образования. Всего в городе 167 школ.

Напомним, на внеочередном заседании 11 декабря депутаты нижегородской Думы оценивают реализацию нескольких нацпроектов тайным голосованием.