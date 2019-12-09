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Общество

Нижегородские "сотрудники" ЖКХ подменили деньги в ходе проверки счетчиков

12 декабря 2019 15:32  [31] Общество

Нижегородские "сотрудники" ЖКХ подменили деньги в ходе проверки счетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 12 декабря 2019 года.

87-летний житель Нижегородского района обратился в полицию с заявлением. Пожилой мужчина сообщил, что к нему в квартиру дома, расположенного на улице Грузинской, пришли мужчина и женщина, которые представились работниками организации жилищно-коммунального хозяйства. Лжесотрудники сообщили о необходимости проверить счетчики и прошли в жилище. Пока мужчина снимал показания, женщина осматривала другую комнату. После их ухода хозяин квартиры пошел в банк, чтобы оплатить коммунальные платежи, взяв деньги из шкатулки, в которой хранились все его сбережения. Но сотрудницы финансового учреждения отказались принимать купюры, поскольку они оказались ненастоящими. Вернувшись домой, пенсионер пересчитал сбережения в шкатулке. Злоумышленники в спешке подменили 235 тысяч рублей на 290 тысяч рублей купюрами из "Банка приколов".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Полицейские принимают все необходимые меры для поиска и задержания лжесотрудников организации жилищно-коммунального хозяйства.

Управление МВД России по Нижнему Новгороду рекомендует:
- не впускать в квартиру незнакомых людей;
- всегда спрашивать удостоверения и иные документы, подтверждающие личность и место работы сотрудников коммунальных служб;
- соблюдать меры по сохранности имущества;
- прислушиваться к профилактическим рекомендациям полицейских.

Напомним, нижегородским пенсионерам и инвалидам обманом продали товары торговой марки Sonno Bello на 1,2 млн рублей. Несколько человек обратились в управление Роспотребнадзора с жалобой. Также появился новый вид почтового мошенничества.

Также, мошенники пытались обмануть пенсионеров из Семенова, продавая снимающую "болевой синдром" продукцию.

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