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Общество

НРО "Единой России" в День Конституции организовала цикл мероприятий, посвященных празднику

12 декабря 2019 18:27  [38] Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" 12 декабря - в День Конституции РФ, организовало цикл мероприятий, посвященных государственному празднику. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

В мероприятиях принимали участие представители регионального и местных отделений, депутаты, активисты и сторонники партии.

Во всех городских округах и районах области прошли различные акции, интеллектуальные игры "РосКвиз", викторины, конкурсы, открытые уроки, встречи с молодыми общественниками, студентами и школьниками.

Так, в школе №41 Нижнего Новгорода заместитель секретаря НРО "Единой России", депутат городской думы Станислав Прокопович провел для учеников 11-го класса открытый урок, посвященный конституционному праву. Он рассказал о гражданских правах и обязанностях, уважительном отношении к символам и законам своей страны, сохранении российских традиций. На уроке школьники узнали, как разрабатываются, пишутся и принимаются законы; кто и как следит за их исполнением; как обеспечивается взаимодействие между законодательной и исполнительной властью в стране.

Станислав Прокопович ответил на вопросы учеников и по завершению открытого урока вручил учащимся брошюры с текстом Конституции.

"Урок получился очень насыщенным и познавательным. Эти вопросы вызывают интерес у школьников, и преподавание основ Конституции является важной частью курса обществознания в школах. Особое внимание уделяется правам и свободам человека и гражданина, а также государственному устройству, особенностям избирательного процесса. Знание основ Конституции является базой, на которой формируется правовая культура школьников, поэтому ежегодно мы проводим такие открытые уроки", - сказал Станислав Прокопович.

Также в этот день партийцы приняли участие в торжественном вручении паспортов юным нижегородцам, которым исполнилось 14 лет. В Законодательном собрании Нижегородской области заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", депутат областного парламента Владимир Солдатенков и депутат городской думы Татьяна Скоробогатова вручили первый главный документ ребятам, пожелав им быть активными гражданами страны.Все школьники также получили в подарок брошюры с текстом Конституции России.

"Это трогательная и приятная миссия – вручать паспорта гражданина России совсем юным нижегородцам, видеть их волнение и переживания по поводу такого важного для них события. Надеюсь, что через 10-20 лет они станут продолжать все добрые и нужные наши дела и начинания, то, что мы для них подготовили, творить и создавать свои. И поэтому хочется еще лучше и качественнее работать, чтобы передать как можно больше положительного для этих ребят. И чтобы наша страна продолжала успешно и стабильно развиваться", - сказал Владимир Солдатенков.

Ребятам рассказали о значении и основных положениях главного закона страны и паспорте гражданина Российской Федерации. Также для учеников была проведена экскурсия по региональному парламенту.

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