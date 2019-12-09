Улицы Фрунзе и Светлоярскую перекроют до конца декабря

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Улицы Фрунзе и Светлоярскую в Нижнем Новгороде перекроют до конца декабря. Об этом сообщает департамент транспорта городской администрации.
Речь об определенных участках этих улиц, где будут ремонтировать инженерные сети.
В частности, на ул.Фрунзе вводится ограничение на участке около дома №14. Это произойдет с 08:00 14 декабря до 22:00 30 декабря.
На ул.Светлоярской движение перекроют между домами №5 и №7. Ограничение будет действовать с 08:00 16 декабря до 22:00 31 декабря.
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