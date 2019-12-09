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Общество

Валидаторы вновь появились в нижегородских автобусах

16 декабря 2019 17:00  [111] Общество

Валидаторы вновь появились в нижегородских автобусах. Как сообщили в департаменте транспорта, они установлены на 56 новых автобусах, полученных в ноябре 2019 года.

Валидаторы установлены на автобусах, следующих по муниципальным маршрутам: А-3, А-51, А-66, А-69, А-90, А-12, А-9, А-56, А-64, А-68, А-85, А-2, А-72, А-62 , А-95, А-43. При этом, оплатить проезд пока можно только бесконтактной банковской картой или смартфоном. В пресс-службе администрации утверждают, что все валидаторы находятся в рабочем состоянии.

В перспективе прорабатывается возможность подключения валидаторов к оператору АСКОП для приема оплаты транспортными картами. При этом, в департаменте транспорта не уточнили, когда именно оплатить проезд транспортной картой можно будет через валидатор.

Ранее сообщалось, что нижегородский дептранс планирует установить валидаторы в автобусах, трамваях и троллейбусах до конца 2019 года. Для этого необходимо закупить 1 412 валидаторов - по два на один автобус.

Напомним, в начале 2016 года администрация Нижнего Новгорода планировала перевести порядка 200 автобусов до конца года на бескондукторную систему оплаты проезда. Первые стационарные терминалы оплаты проезда (валидаторы) были установлены в муниципальном транспорте в июле 2015 года, в автобусах по шести маршрутам, потом их демонтировали. Агентство отправило запрос в пресс-службу администрации о том, где теперь находятся демонтированные валидаторы.

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