Новая партия из 56 автобусов прибыла в Нижний Новгород Экономика

Фото: Юлия Горшкова

В Нижний Новгород 4 ноября 2019 года прибыли 56 автобусов ЛиАЗ. Транспорт для "НПАТ" осмотрели губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и вице-президент по развитию продаж "Группы ГАЗ" Николай Одинцов.

Низкопольные автобусы приспособлены для перевозки маломобильных граждан, также в них удобно заходить пенсионерам и мамам с колясками.



"Сегодня в День народного единства мы получаем новую партию автобусов. Все автобусы, которые приобретены, работают на газомоторном топливе. Это, во-первых, сокращение издержек, во-вторых, это экологичность. Будем и дальше закупать технику с такими характеристиками", - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, в каждом из этих автобусов в районе дверей установлена система кондиционирования. Рядом с каждой дверью установлены стационарные валидаторы для оплаты проезда. Подъехав к остановке и открыв дверь, такой автобус наклонится, чтобы облегчить выход и вход для пассажиров.

"Это не последняя закупка новых автобусов в Нижний Новгород в рамках федеральной программы субсидирования закупки техники, работающей на газомоторном топливе. То есть приобретаются такие автобусы со скидкой. Плюс к этому финансирование предоставляется и со стороны регионального бюджета", - сказал Глеб Никитин.

Глава города Владимир Панов сообщил, что вопросы, касающиеся общественного транспорта, нижегородцы задают чаще всего.

"В сентябре "Нижегородпассажиравтотрансу" исполнилось 80 лет, и я хотел бы поблагодарить губернатора за спасение предприятия. В прошлом году НПАТ был близок к исчезновению. Мы прошли длинный путь: в 2018 году приобрели при поддержке главы региона 100 автобусов, сейчас получили 56 автобусов и до конца года ожидаем еще 144. Была проделана работа над замечаниями жителей города: добавили поручни и климат-контроль, который позволит сохранять комфортную температуру. Сейчас главная задача – снять все вопросы по городским маршрутам", – заявил глава города.

Напомним, в октябре этого года аукцион по закупке в лизинг еще 74 низкопольных автобусов признан несостоявшимся в Нижнем Новгороде.

Сейчас в "НПАТ" 56 автобусов по первой закупке 2019 года и 100 автобусов по закупке 2018 года

По итогам закупки 1 октября "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) получила 56 автобусов от АО "Сбербанк Лизинг". Автобусы отправят в НПАТ №1 (ул. Кима, 335). Цена контракта 835 млн рублей. Таким образом, закупочная цена одного автобуса вместе с лизинговыми платежами обойдется в сумму почти 15 млн рублей (закупочная цена автобуса 9,8 млн рублей).

В 2018 году администрация приобрела в лизинг 100 автобусов ЛИАЗ-529267 на газомотороном топливе (компримированный природный газ - метан) в лизинг. Сумма контракта составила 1,5 млрд рублей. По условиям договора, платежи начнутся в 2020 году. Контракт заключен с АО "Сбербанк Лизинг".

Ранее сообщалось, что "НПАТ" планирует закупить в лизинг 200 низкопольных автобусов на газомоторном топливе осенью 2019 года. Таким образом, пока будет только 56 автобусов по закупке этого года.

Между тем, в июне 2018 года в департаменте транспорта сообщали о планах по закупке 400 новых автобусов на газомоторном топливе, а также автобусов марки "Вектор", позднее дептранс скорректировал цифру до 330 автобусов.

Помимо Нижнего Новгорода, для Арзамаса были приобретены 17 автобусов, работающих на метане (11 - это пазовские "Векторы" и 6 низкопольных ЛиАЗов). На маршруты Дзержинска вышли 39 новых "Векторов", плюс ожидается поставка из 13 ЛиАЗов.

СПРАВКА:

Низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-529267 предназначен для городских перевозок с интенсивным пассажиропотоком. Пассажировместимость автобуса – 108 человек. Автобус укомплектован двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта "Евро-5" и имеет запас хода на одной заправке 250-300 км. Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров в машине установлены системы видеонаблюдения и пожаротушения, ГЛОНАСС, цифровые тахографы, электронные рейсоуказатели, указатель "бегущая строка". Низкий уровень пола и система книлинг (наклон в сторону дверей) облегчают посадку и высадку пассажиров.