Избивший таксиста житель Краснобаковского района получил 4,5 года колонии Происшествия

Избивший таксиста житель Краснобаковского района получил 4,5 года колонии и штраф в размере 300 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 декабря 2019 года, было возбуждено уголовное дело в отношении 30-летного местного жителя по ст.111 ч.3 п. "а" УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что 13 апреля 2019 года около автозаправочной станции, расположенной на 141 километре трассы Нижний Новгород – Киров, молодой человек с неустановленными следствием лицами причинил тяжкий вред здоровью таксиста.

По предварительному сговору из-за незначительного повода был избит водитель (диагноз – черепно-мозговая травма, перелом ребер, кровоподтеки шеи и грудной клетки).

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил мужчине наказание 4 года 6 месяцев колонии строгого режима и штраф 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.



Ранее сообщалось, что юноше, в январе этого года убившему в Шахунье таксиста в ходе ссоры, грозит до 15 лет колонии.

Также сообщалось, что двое жителей Нижегородской области подозреваются в вымогательстве денег у таксистов на Бору. Установлено, что в период с июня по октябрь 2018 года мужчины незаконно требовали от борских таксистов ежемесячной передачи денежных средств за возможность оказывать транспортные услуги под угрозой применения насилия и уничтожения имущества.

В Нижнем Новгороде также неоднократно происходили случаи нападения на таксистов. В частности, нижегородцы приговорили к 18 годам колонии за убийство. Из-за отказа платить, возникла ссора. В результате, молодой человек нанес водителю 14 ножевых ранений, от которых мужчина скончался.