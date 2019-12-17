ЭнергосбыТ Плюс напомнил о необходимости оплатить долги Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" разместил на подъездах многоквартирных домов Дзержинска и Кстова 7 тысяч объявлений оранжевого цвета с указанием номеров квартир и сумм долга за отопление и горячую воду и пени. Таким образом компания в очередной раз обратила внимание должников на необходимость оплаты задолженности за указанные коммунальные услуги.

Общая сумма долга жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района за тепловую энергию, отопление и горячую воду превысила 1 млрд рублей.

"В объявлении мы не только указываем сумму долга, но и напоминаем жителям об акции

"В Новый год – без долгов". Полное погашение задолженности до 27 декабря 2019 года – гарантия списания пени. Подробные условия акции можно уточнить у специалистов ЕРКЦ или на оборотной стороне квитанции. Так что у должников есть еще время, чтобы распрощаться с долгами и пени перед Новым годом", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Кроме этого, более 2 тысяч должников за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове получили письма-уведомления о долге и копии вынесенных в отношении них судебных решений о принудительном взыскании задолженности в ноябре 2019 года.

Если долг не будет оплачен до 27 декабря 2019 года, то компания будет вынуждена направить документы в службу судебных приставов, и помимо суммы долга, пени, госпошлины должник будет обязан оплатить исполнительский сбор (7% от суммы, подлежащей взысканию по исполнительному документу), а его банковские счета, транспортное средство, движимое и недвижимое имущество могут быть арестованы.