Фильм нижегородских документалистов про обряд похорон Сторомы стал лауреатом всероссийского фестиваля Культура и отдых

Фото: Авторы фильма

Фильм нижегородских документалистов об уникальном обряде похорон Сторомы стал лауреатом всероссийского XV фестиваля-конкурса "Молодой киновек". Об этом рассказали создатели картины.

Один из авторов фильма - Наташа Денисова, пояснила, что короткометражный документальный фильм "Пропадают наши Веснушки" об уникальном обряде похорон Сторомы (или Костромы) в селе Шутилово, занял III место в номинации "Лучшее документальное кино".

"Картина представляет собой фильм-наблюдение, что позволяет зрителю не прослушивать какую-то историческую справку, а словно бы оказаться внутри жизни героев. В картине реальность переплетена с волшебством: Сторома, олицетворяющая Весну - это родная сестра, мать, кто-то очень близкий", - поясняют создатели фильма.

В картине использована музыка краснодарского композитора Алисы Мирошниченко, создающей под псевдонимом Non Dolet композиции в стиле эмбиент - завораживающие электронные произведения. Девушка-композитор выпустила четыре альбома, которые высоко оценили не только российские, но и зарубежные критики и музыканты.

Название фильма - это фраза одной из героинь картины. Причитая и плача на "похоронах", прощаясь со Сторомой и ее племянницей, участница обряда тихонько сказала - "Пропадают наши Веснушки".

"Победа в конкурсе особенно приятна в связи с тем, что это наша первая киноработа. Подобный успех вдохновляет на новые свершения", - сказала Наташа Денисова.

Благодаря тому, что картина вошла в число лауреатов кинофестиваля, ее будут показывать во всех муниципальных кинотеатрах Краснодарского края.

Наташа Денисова добавила, что сейчас у нижегородских кинодокументалистов в работе находится еще два фильма — об участниках фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в Нижнем Новгороде и о современных поэтах под названием "Переводчики с мертвого языка".

"Последняя работа самая масштабная и будет представлена публике уже в январе", - рассказала режиссер фильма Наташа Денисова.

О том, как проходит обряд похорон Сторомы, можно посмотреть в фоторепортаже НИА "Нижний Новгород".

СПРАВКА:

Похороны Сторомы - древний славянский обряд, сохранившийся лишь в селе Шутилово Нижегородской области. Строма — это символ весны в трехдневном обряде проводов. Делают ее в пятницу из старой одежды, сена и травы. До вечера субботы она сидит на лавочке около дома, а потом заболевает и умирает. Местные жители оплакивают заболевшую Строму. Плакальщицы вспоминают красоту и молодость умершей, а потом и свою жизнь.

Далее люди с песнями и плясками провожают Строму в последний путь. Она забирает с собой все болезни, от которых умерла, и освобождает место лету. Участвовавшие в "похоронном процессе" разрывают куклу на части в ближайшем поле, солому подкидывают к небу и ждут хорошего урожая в этом году.

Наташа Денисова — журналист, поэтесса, лауреат Всероссийской премии действенной журналистики "Включите свет", шортлистер I нижегородского питчинга дебютантов в рамках кинофестиваля "Горький fest", режиссер документального фильма о современной поэзии "Переводчики с мертвого языка".

Ксения Самсонова — кинооператор, лауреат фестиваля "Молодой киновек" в номинации "Операторская работа", шортлистер I нижегородского питчинга дебютантов в рамках кинофестиваля "Горький fest".