Капремонт первого хирургического отделения нижегородской больницы № 40 завершен Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Капремонт первого хирургического отделения нижегородской больницы № 40 в рамках нацпроекта "Здравоохранение" завершен. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области 18 декабря 2019 года.

Отремонтированы коридор и палаты, эпидзначимые и санитарно-гигиенические помещения, переход между главным корпусом и травматологическим корпусом, полностью заменено лифтовое оборудование, окна, коммуникации, закуплена новая мебель. На эти цели было выделено более 28 млн рублей.

По словам заместителя главного врача больницы по хирургической части Николая Разумовского, благодаря нацпроекту и поддержке правительства Нижегородской области, все помещения отделения приведены в нормативное состояние, полностью соответствующее современным требованиям, приспособлены для маломобильных граждан.

"Было предусмотрено все - от беспорожных палат, кнопок экстренного вызова медперсонала, до санитарных узлов. Самое главное, что наши пациенты теперь будут находиться в оптимально комфортных условиях, способствующих лечению и выздоровлению", - подчеркнул Николай Разумовский.

Главный врач больницы Ольга Мануйленко отметила, что полностью завершить капитальный ремонт 5-этажного основного корпуса больницы планируется до 2022 года. В 2020 году будет проведен капитальный ремонт реанимационного блока.

Она также подчеркнула, что за время проведения ремонтных работ ни одному из пациентов, обратившихся в больницу, не было отказано.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина министерством здравоохранения региона разработана программа капитального ремонта медучреждений. Ее реализация будет рассчитана на 3 года - с 2020 по 2022.

Ранее сообщалось, что перевод детского хирургического отделения больницы №40 произойдет после укрепления принимающих его медучреждений. Новейшее оборудование приобрели для больницы №27, куда переехала детская хирургия больницы № 40. Ремонт детской поликлиники больницы №40 был завершен в ноябре этого года.