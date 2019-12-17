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Общество

Жители аварийного дома Дальнеконстантиновского района добились компенсаций только через прокуратуру

20 декабря 2019 13:36  [70] Общество

Жители снесенного аварийного дома Дальнеконстантиновского района добились компенсаций только через прокуратуру. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 декабря 2019 года.

Ранее прокуратурой Дальнеконстантиновского района проведена проверка по обращению 43- летней местной жительницы.

Установлено, что в апреле 2018 года в многоквартирном доме на ул. Кочина, в котором проживала заявительница, произошел пожар. Решением поселковой администрации дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

Между тем, администрацией рабочего поселка Дальнее Константиново не принималось каких-либо мер по сносу аварийного дома с последующей выплатой собственникам денежной компенсации взамен изымаемых квартир.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой главе администрации внесено представление.

По результатам его рассмотрения жилищные права заявительницы восстановлены. Три собственника сгоревшего дома получили выкупную цену взамен изымаемых квартир, а аварийный дом поселковой администрацией снесен.

Ранее сообщалось, что прокуратура обязала администрацию Сергачского района и Балахны снести аварийные дома.

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