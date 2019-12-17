Акционеры КБ "Ассоциация" привлекут кредиты чтобы вернуть средства вкладчиками Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Акционеры банка "Ассоциация" привлекут кредиты чтобы вернуть средства вкладчиками. Об этом сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация" в конце июля 2019 года. Согласно реестру обязательств КБ "Ассоциация" за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могли обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 малых предприятий на сумму 213 млн рублей.

Как сегодня пояснил Евгений Лебедев, акционеры банка "Ассоциация" намерены возместить клиентам вклады. Средства в других банках планируетсяч привлечь под залог, которым станут акции нижегородских заводов им.Петровского и НИТЕЛ (акционеры "Ассоциации" также являются и акционерами этих заводов).

Евгений Лебедев уверен, что банку "Ассоциация" заемных средств других кредитных организаций хватит для расчетов с вкладчиками.

Напомним, что КБ "Ассоциация" лишился лицензии, поскольку в кредитной организации вскрылся факт фальсификации документов финансовой отчетности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что неустановленные лица из числа руководства банка вносили в отчетность кредитной организации заведомо недостоверные сведения о финансовом положении организации, после чего предоставляли такие сведение в Банк России в целях сокрытия оснований для обязательного отзыва у банка лицензии.

Для того, что бы сохранить льготные ставки для предприятий-заемщиков КБ "Ассоциация", потому что изменение условий кредитования могли негативно сказаться на бизнесе нижегородских предприятий, депутаты ЗС НО обратились к генеральному директору АСВ Юрию Исаеву.

АСВ принято положительное решение по данному вопросу.

До отзыва лицензии в кредитном портфеле КБ "Ассоциация" находилось 127 договоров по льготным ставкам (6,5% и 8,5% годовых) с общим остатком ссудной задолженности на сумму 2,6 млрд рублей.