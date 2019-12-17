"Активная работа по совершенствованию областного законодательства будет продолжена", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев подвел итоги уходящего 2019 года на пресс-конференции 20 декабря.



Он рассказал о принятии бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Ранее уже сообщалось, что областной бюджет сформирован бездефицитным.

"При принятии закона "Об областном бюджете на 2019 год", который мы рассматривали в конце 2018 года, доходы бюджета - 2019 составляли 165,6 млрд. рублей. А сейчас, по результатам декабрьских корректировок, доходы составляют уже 177,7 млрд. рублей. На 2020 год мы прогнозируем доходы 194,6 млрд. руб. И как показывает практика, в течение бюджетного года эта сумма будет еще расти", - отметил Евгений Лебедев.

По его словам, цифры говорят сами за себя - с 2006 года доходы областного бюджета выросли в разы.

Расходы областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области. В соответствии с Уставом области выдержана социальная направленность бюджета. Расходы на отрасли социальной сферы – культуру, образование, физкультуру и спорт, социальную политику, здравоохранение – традиционно составят около двух третей от общего объема расходов.

Были внесены изменения в закон Нижегородской области "О транспортном налоге".

"К нам обращались многодетные родители, которые покупали на семью автобусы или микроавтобусы, и рассказывали, что не могут воспользоваться льготой по транспортному налогу. Дело в том, что в прежней редакции областного закона "О транспортном налоге" было предусмотрено, что один из родителей многодетной семьи освобождается от уплаты налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. Поэтому раньше налоговые органы отказывали многодетным семьям в предоставлении данной льготы. Мы провели мониторинг и внесли изменения. Теперь многодетные семьи, купившие автобус, могут воспользоваться льготой по транспортному налогу. Таким образом, принятые изменения устранили эту проблему", - добавил Евгений Лебедев.

Решением депутатов Законодательного собрания продлена на предстоящие три года льгота по капитальному ремонту для одиноко проживающих пожилых людей. Как было отмечено, это закреплено в проекте бюджета. Для людей в возрасте от 70 лет она составляет 50%, от 80 лет - 100%.

В прошлом году парламентарии приняли закон о развитии кадрового потенциала в сельском хозяйстве, а в этом году вносили в него изменения. По словам Евгения Лебедева, это результат системной работы по мониторингу законов. Как известно, в агропромышленный сектор региона дополнительно требуется около 500 специалистов. Молодым специалистам на селе были установлены дополнительные выплаты – до 300 тысяч рублей и ежемесячные доплаты к заработной плате – до 8 тысяч рублей.

"В то же время закон не предусматривал возможность привлечь для работы по ряду специальностей выпускников, которые закончили учебное заведение не сельскохозяйственного профиля. Теперь такое ограничение снято, и отныне воспользоваться новым законом могут не только выпускники сельскохозяйственной академии", - сказал Евгений Лебедев.

Также были внесены изменения в закон о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Это было предусмотрено для нижегородских чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, которые прошли после 1 июля 2012 года.

Кроме того, был принят закон, предусматривающий существенное увеличение выплат спортсменам, которые добились побед на олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Так, для победителей и призеров олимпийских игр размер единовременной выплаты составит до 3 млн рублей.

Значимым событием года стало 57-е заседание Ассоциации законодателей ПФО. Одной из главных тем обсуждения стало развитие перевозок внутренним водным транспортом.

"Мы говорили о необходимости разработать на федеральном уровне систему мер государственного стимулирования развития отрасли водных перевозок. Нужна долгосрочная федеральная целевая программа обновления грузового и пассажирского флота", - убежден Евгений Лебедев.

В этом году возобновились рейсы судов на подводных крыльях "Валдай". Были открыты первые маршруты "Нижний Новгород – Городец" и "Нижний Новгород – Макарьево". Нижегородские власти рассматривают возможность запуска судов "Валдай" до Дзержинска, Кстова и Павлова.

2019 год для Законодательного Собрания стал юбилейным – региональному парламенту исполнилось 25 лет. За четверть века была сформирована объемная и качественная законодательная база, по которой живет и развивается Нижегородская область.