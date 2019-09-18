Нижегородские власти рассматривают возможность запуска судов "Валдай" до Дзержинска, Кстова и Павлова Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские власти рассматривают возможность запуска судов "Валдай" до Дзержинска, Кстова и Павлова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

"Правительством региона ведется работа по развитию речного сообщения с возобновлением следующих маршрутов: Нижний Новгород-Дзержинск, Нижний Новгород-Кстово, Нижний Новгород-Павлово", - пояснили в министерстве.

Следующим важным этапом планируется развитие межрегионального речного сообщения по направлениям: Нижний Новгород-Плес, Нижний Новгород-Кострома, Нижний Новгород-Чебоксары, Нижний Новгород-Казань.

Для реализации проекта по развитию скоростного речного сообщения в Нижегородской области создано ООО "Компания по развитию скоростного судоходства "Водолёт".

Конкретные сроки пока не называются.

Напомним, суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" начали курсировать по маршруту Нижний Новгород – Городец 6 августа 2019 года, затем движение было пущено по маршруту Нижний Новгород - Макарьево.

Валдай отправляется от причала №5 (за Речным вокзалом). С собой на борт пассажиры могут брать ручную кладь - не стесняющие других людей вещи общим весом не более 36 кг. Дети до 5 лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельного места. Для пассажиров с 6 до 14 лет предусмотрен детский билет.

Ранее сообщалось, что "Валдай" переходит на осеннее расписание.