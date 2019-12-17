Рост промышленного производства в регионе вдвое превышает средний показатель по стране Бизнес

Рост промышленного производства в регионе более чем в два раза превышает средний показатель по стране. Об этом сообщил Евгений Люлин на итоговом заседании правительства Нижегородской области, которое провел 20 декабря в Кремле губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам вице-губернатора, в результате реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" показатели роста производства в регионе в этом году составили порядка 7%, что вдвое превышает средний показатель по стране.

"Важно, что по разным показателям мы оказываемся на первом, втором месте, либо в первой пятерке регионов. Например, по производительности труда. Самое главное, что помимо цифр, количества участников проектов и выполненных мероприятий мы видим результаты в виде роста экономики. 7% рост производства предприятий-участников нацпроекта – это существенный показатель", - сказал Глеб Никитин.

По словам Евгения Люлина, один из основных показателей - по количеству вовлеченных в нацпроект предприятий - перевыполнен более чем в 2 раза.

"В 2019 году планировалось вовлечь в нацпроект 47 предприятий, сегодня количество участников - 85, и это лучший результат среди всех субъектов РФ, он более чем в 2 раза превышает среднероссийский показатель", - сообщил вице-губернатор.

"Отрадно отметить, что среди них - 13 сельхозпредприятий. В 2020 году планируется не только увеличить количество участников нацпроекта, но и сделать акцент на привлечение предприятий из отраслей сельского хозяйства, строительства, транспорта, энергетики и ЖКХ", - заявил Глеб Никитин.

"Кроме того, в 4 раза мы превысили целевые показатели по обучению – профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение получили 3265 сотрудников предприятий-участников национального проекта", - добавил Евгений Люлин.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".