Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2019 18:10  [66] Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил 20 заявок для реализации инвестиционных проектов
20 декабря 2019 18:05  [51] Минздрав, Роспотребнадзор и МВД поддержали позицию "ЕР" по запрету продажи снюсов несовершеннолетним
20 декабря 2019 17:28  [274] Глеб Никитин предложил устраивать голосование за выбор муниципальных дорог для ремонта
20 декабря 2019 17:22  [76] "Нацпроекты уже улучшают качество жизни в городах и селах", - Глеб Никитин
20 декабря 2019 17:21  [77] Двух редких сиамских крокодилов изъяли из багажа в нижегородском аэропорту
20 декабря 2019 17:19  [81] Детский сад и школу построят рядом с пос. Новинки
20 декабря 2019 16:55  [64] Главы муниципалитетов Нижегородской области отчитались о качестве уборки улиц
20 декабря 2019 16:38  [88] Нижегородская область перевыполнила показатели нацпроекта "Жильё и городская среда"
20 декабря 2019 16:02  [110] Духовно-просветительский центр построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода
20 декабря 2019 15:50  [101] Нижегородская область освоила 100% средств по нацпроекту "Цифровая экономика"
Общество

Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил 20 заявок для реализации инвестиционных проектов

20 декабря 2019 18:10  [66] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 20 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, одобрены заявки АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" на компенсационные участки по ул.Украинской Нижнего Новгорода за достройку дома-долгостроя в Светлогорском проезде. Сейчас там остаются не достроенным 4-5 секции.

После того, как проблемный дом будет достроен, и права дольщиков будут восстановлены, дирекция сможет на компенсационных участках (общая площадь - 48 586 кв. м) начать строительство своих жилых домов. Компания намерена вложить в данное строительство 3,9 млрд рублей

Также одобрена заявка на строительство медцентра ООО "Клиника "Садко" на пл.Советской в Нижнем Новгороде. Компании одобрили участок, площадью 1,9 тысячи кв м. Стоимость возведения клиники составит 293,2 млн рублей.

Напомним, что сегодня также одобрен участок для возведения духовно-просветительского центра в Ленинском районе и еще двух участков для строительства детского сада и школы рядом с пос.Новинки.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года. Совет рассматривает вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках ГЧП с использованием госимущества.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph