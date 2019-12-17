Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил 20 заявок для реализации инвестиционных проектов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 20 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, одобрены заявки АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" на компенсационные участки по ул.Украинской Нижнего Новгорода за достройку дома-долгостроя в Светлогорском проезде. Сейчас там остаются не достроенным 4-5 секции.

После того, как проблемный дом будет достроен, и права дольщиков будут восстановлены, дирекция сможет на компенсационных участках (общая площадь - 48 586 кв. м) начать строительство своих жилых домов. Компания намерена вложить в данное строительство 3,9 млрд рублей

Также одобрена заявка на строительство медцентра ООО "Клиника "Садко" на пл.Советской в Нижнем Новгороде. Компании одобрили участок, площадью 1,9 тысячи кв м. Стоимость возведения клиники составит 293,2 млн рублей.

Напомним, что сегодня также одобрен участок для возведения духовно-просветительского центра в Ленинском районе и еще двух участков для строительства детского сада и школы рядом с пос.Новинки.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года. Совет рассматривает вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках ГЧП с использованием госимущества.