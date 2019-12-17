Очередная девушка-подросток пропала в Нижегородской области Общество

Фото: ПСЦ Рысь

Пятнадцатилетняя Анастасия Грачева пропала в Нижегородской области 20 декабря. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

В этот день девушка ушла из дома на ул. Озерной в деревне Крутая Кстовского района и пропала.

Известно, что пропавшая ростом 173 см, худощавого телосложения. У нее темные волосы, стриженные под каре, и серо-зеленые глаза. Из особых примет - рубец на правом коленном суставе.

В день исчезновения была одета в черную куртку, черные джинсы, синюю кепку и черные кроссовки на бежевой подошве.

Напомним, что трагически закончилась пропажа в Нижнем Новгороде 21-летней Юлии Розовой. Девушка ушла в ночь с 29 на 30 октября 2019 года с вечеринки из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма. Юлию искали до 4 ноября, а в этот день ее тело обнаружили в лесополосе за Сормовским кладбищем.