Публичные слушания по нижегородскому парку "Швейцария" пройдут 17 января Общество

Публичные слушания по нижегородскому парку "Швейцария" пройдут 17 января. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Слушания проводятся для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) парка "Швейцария" и прилегающих территорий по пр.Гагарина и вдоль набережной правого берега реки Ока в Приокском районе города.

Инициатор – администрация Нижнего Новгорода.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 17 января 2020 года, начало в 18:00 по адресу: пр.Гагарина, 148 (здание администрации Приокского района).

Первые публичные слушания по нижегородскому парку "Швейцария" прошли 1 ноября 2019 года.

Ранее говорилось о том, что проект благоустройства "Швейцарии" разработают за 160 млн рублей.

Напомним, что парк предлагают разделить на восемь самостоятельных зон. Планируется, что на территории "Швейцарии" создадут "Центральный парк", где будут проводить ярмарки и мероприятия. Зимой там планируется залить каток. У памятника нижегородским воинам-интернационалистам появятся так называемый "Парадный парк". Его отличительной особенностью станет круглый мост, который будет буквально нависать над набережной, по аналогии с "парящим" мостом в московском парке "Зарядье". С него для посетителей откроется вид на весь город.