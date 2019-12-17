Три автозаводских детсада победили в конкурсе светового оформления "Зимняя сказка"

Фото:
Итоги конкурса светового оформления в детских садах "Зимняя сказка" подвели в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В конкурсе участвовали 35 детских садов Автозаводского района. Это мероприятие проходит уже третий год подряд.
В этом году первое место присуждено коллективам дошкольных учреждений детского сада №122, №24 "Радость" и детского сада №62.
В перечень элементов оформления входят такие экспонаты, как подсвеченные елки, Эйфелева башня, световые фонтаны и фото-зоны.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+