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Общество

Три автозаводских детсада победили в конкурсе светового оформления "Зимняя сказка"

24 декабря 2019 14:18  [32] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Итоги конкурса светового оформления в детских садах "Зимняя сказка" подвели в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В конкурсе участвовали 35 детских садов Автозаводского района. Это мероприятие проходит уже третий год подряд.

В этом году первое место присуждено коллективам дошкольных учреждений детского сада №122, №24 "Радость" и детского сада №62.

В перечень элементов оформления входят такие экспонаты, как подсвеченные елки, Эйфелева башня, световые фонтаны и фото-зоны.

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