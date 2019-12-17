Суд обязал нижегородский "Завод Автокомпонент" выплатить "АвтоВАЗу" 286,5 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области обязал нижегородское ООО "Завод Автокомпонент" выплатить АО "АвтоВАЗу" более 286,5 млн рублей. Об этом сообщается в документах на сайте арбитражного суда.
Из общей суммы 283,6 млн рублей составляет сумма долга по договору займа, и 2,9 млн рублей - убыток за недопоставку деталей для сборки автомобилей.
Речь идет о займе в размере 350 млн рублей, который "АвтоВАЗ" предоставил нижегородскому заводу в 2019 году на пополнение оборотных средств.
Согласно договору, до 27 декабря 2019 года включительно "Завод Автокомпонент" должен выплатить "АвтоВАЗу" эту сумму с процентами:
- с 27 марта по 31 декабря 2017 года - 16% годовых;
- с 1 января 2018 года - 12,5% годовых.
Однако, к сентябрю у "Завода Автокомпонент" образовалась задолженность в размере 280 млн рублей. Еще 6,2 млн рублей "АвтоВАЗ" требовал в качестве неустойки.
В ходе рассмотрения иска суд уменьшил размер неустойки до 3,6 млн рублей.
Что касается исковых требований на 2,9 млн рублей, то эта сумма сложилась в ходе спорного договора о поставке деталей, когда "Завод Автокомпонент" должен был изготовить и поставить "АвтоВАЗу" детали, необходимые для производства автомобилей RENAULT Х 52.
Напомним, третьего июля "АвтоВАЗ" приостановил деятельность заводов, расположенных в Тольятти и Ижевске из-за того, что "Завод Автокомпонент" сорвал сроки поставки продукции.
"Автокомпонент", в свою очередь объяснил инцидент с автопроизводителем тем, что существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа".
Ранее сообщалось, что нижегородский "Автокомпонент" возобновил поставки комплектующих "АвтоВАЗу" по старым ценам.
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