Суд обязал нижегородский "Завод Автокомпонент" выплатить "АвтоВАЗу" 286,5 млн рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Арбитражный суд Самарской области обязал нижегородское ООО "Завод Автокомпонент" выплатить АО "АвтоВАЗу" более 286,5 млн рублей. Об этом сообщается в документах на сайте арбитражного суда.

Из общей суммы 283,6 млн рублей составляет сумма долга по договору займа, и 2,9 млн рублей - убыток за недопоставку деталей для сборки автомобилей.

Речь идет о займе в размере 350 млн рублей, который "АвтоВАЗ" предоставил нижегородскому заводу в 2019 году на пополнение оборотных средств.

Согласно договору, до 27 декабря 2019 года включительно "Завод Автокомпонент" должен выплатить "АвтоВАЗу" эту сумму с процентами:

- с 27 марта по 31 декабря 2017 года - 16% годовых;

- с 1 января 2018 года - 12,5% годовых.

Однако, к сентябрю у "Завода Автокомпонент" образовалась задолженность в размере 280 млн рублей. Еще 6,2 млн рублей "АвтоВАЗ" требовал в качестве неустойки.

В ходе рассмотрения иска суд уменьшил размер неустойки до 3,6 млн рублей.

Что касается исковых требований на 2,9 млн рублей, то эта сумма сложилась в ходе спорного договора о поставке деталей, когда "Завод Автокомпонент" должен был изготовить и поставить "АвтоВАЗу" детали, необходимые для производства автомобилей RENAULT Х 52.

Напомним, третьего июля "АвтоВАЗ" приостановил деятельность заводов, расположенных в Тольятти и Ижевске из-за того, что "Завод Автокомпонент" сорвал сроки поставки продукции.

"Автокомпонент", в свою очередь объяснил инцидент с автопроизводителем тем, что существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа".

Ранее сообщалось, что нижегородский "Автокомпонент" возобновил поставки комплектующих "АвтоВАЗу" по старым ценам.