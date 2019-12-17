Температура воздуха в Нижнем Новгороде на 12 градусов превышает обычные значения, - синоптик Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Температура воздуха в Нижнем Новгороде на 10-12 градусов превышает среднемноголетние значения. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

Синоптик объяснила аномальную погоду движением теплых секторов циклона по территории области.

Согласно информации на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Нижнем Новгороде сейчас составляет +1°. За окном облачно и осадки.

Обычно в настоящее время в Центральной части России, где находится Нижний Новгород, в это время лежит 14-сантиметровый слой снега, но за весь декабрь снежок лежал на улицах города не больше недели, а это почти в 5 раз меньше обычного.

Если раньше такое малоснежье случалось раз в полвека, то сейчас в 7 раз чаще, поясняют синоптики. Такая аномалия связна с глобальным потеплением.