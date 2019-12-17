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Общество

Сотрудники нижегородского ЦУМа с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили воспитанников "Бригантины" с наступающим Новым годом

25 декабря 2019 09:32  [2] Общество

Фото: отдел по связям с общественностью ЦУМа

Сотрудники нижегородского ЦУМа с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили воспитанников "Бригантины" с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в отделе по связям общественностью ЦУМа.

Ежегодно сотрудники ЦУМа приезжают в интернат "Бригантина", чтобы подарить детям праздник. Такие встречи – большая радость для воспитанников интерната. И каждый год сотрудники ЦУМа готовят для ребят большую программу. Дети встретились с главными новогодними персонажами - Дедом Морозом и Снегурочкой, загадали сокровенные желания и получили подарки.

После интерактивной программы воспитанников интерната ждал необычный мастер-класс по изготовлению снежных шаров.

Администрация ЦУМа подготовила для ребят очень важные и необходимые к зимнему сезону подарки – теплую детскую обувь. В ответ воспитанники интерната поблагодарили своих гостей и подарили им поделки-оригами, сделанные своими руками.

"Хотим выразить слова благодарности нашим гостям за содействие и безвозмездную помощь. Мы очень рады, что у наших ребят есть такие друзья", - поделилась своим впечатлением директор по воспитательной работе центра "Бригантина" Любовь Утина.

Генеральный директор ЦУМа Антон Николаев подчеркнул, что проведение таких встреч необходимо.

"Для ЦУМа, как и для других предприятий Союза Маринс Групп, подобные мероприятия уже стали традиционными. Сотрудники поздравляют детей с праздниками, привозят подарки, устраивают анимационные программы. Главная наша цель – увидеть счастливые, довольные лица детей, их улыбки. Для самих сотрудников это, в первую очередь, осознание того, что мы дарим детям положительные эмоции, которых они зачастую лишены в повседневной жизни", - сказал он.

Сотрудники ЦУМа планируют и дальше посещать детские учреждения.

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