Благотворительные представления для особенных детей пройдут на Нижегородской ярмарке Общество

Благотворительные елки для особенных детей пройдут на Нижегородской ярмарке

Как сообщают организаторы, первая "Ярмарка добра" состоится 26 декабря в Гербовом зале Главного ярмарочного дома и пройдет для детей с расстройством аутистического спектра (РАС).

Мероприятие организовано в рамках совместного проекта "Нижегородской ярмарки" и правительства региона.

Стоит отметить, что аналогов подобных мероприятий в регионе практически нет.

Как отметила директор по стратегическому развитию ВЗАО "Нижегородская ярмарка" Елизавета Зубакина, работая в тесном контакте с нижегородскими фондами и детскими центрами, очень важно прислушиваться к их советам. "В таком тонком деле есть много нюансов, а для нас главное, чтобы дети и их родители были счастливы на наших мероприятиях", – добавила Елизавета Зубакина. По ее словам, при поддержке правительства Нижегородской области в следующем году "Нижегородская ярмарка" обязательно продолжит работать в этом направлении и будет его расширять.

Проектный менеджер отдела "Доступная среда" при правительстве Нижегородской области, учредитель благотворительного фонда помощи детям с расстройством аутистического спектра "Время РАСсвета" Алиса Бадьянова пояснила, что "для семей, где растут дети с особенностями развития, очень важно быть неотъемлемой частью общества". "Для полноценной инклюзии необходимо грамотное и теплое включение таких детей и их родителей в различные досуговые мероприятия, где каждый чувствует себя комфортно. Нет ничего сложного в создании доступных условий для особенных людей. И наши новогодние ёлки прекрасный тому пример", - добавила она.

На "Ярмарке добра" гостей ждет интерактивное шоу, сказка по мотивам "Щелкунчика" с живым квартетом музыкантов Нижегородской филармонии, кукольное представление "Солнышко и снежные человечки", объятия с трехметровым мишкой и танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также веселая фотозона и приятные подарки, говорится в сообщении.

26 декабря и 28 декабря новогодние представления пройдут для подопечных благотворительного фонда "Время РАСсвета", НРООПДиМ "Верас" и "Инновационный центр "Сияние".

СПРАВКА:

Проект "Ярмарка добра" – серия благотворительных мероприятий, направленных на развитие инклюзии в Нижегородской области.