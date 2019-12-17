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Общество

Маршруты движения трех нижегородских автобусов изменятся 27 декабря

26 декабря 2019 10:58  [2] Общество

Маршруты движения трех нижегородских автобусов изменятся 27 декабря 2019 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

С 27 декабря изменятся или продлятся маршруты движения следующих муниципальных автобусов:

А-3 (Красное Сормово – пл.Свободы) продляется
По данным дептранса, продляется автобусный маршрут А-3 от улицы Коминтерна через проспект Союзный, улицу Сутырина, улицу Баренца, проспект Кораблестроителей до ЗКПД-4 и от площади Свободы по улице Белинского, улице Полтавской до поселка Высоково. Теперь на маршруте А-3 "ЗКПД-4 – Поселок Высоково" будут работать 18 автобусов большого класса с интервалом движения в час пик 10-12 минут.

А-9 (Красное Сормово – микрорайон Соцгород-2) продляется
Маршрут А-9 продляется от улицы Плотникова по улице Краснодонцев, проспекту Ильича, улице Красноуральской, улице Спутника, улице Мончегорской до улицы Космической. На нем будут работать 15 автобусов большого класса с интервалом движения в час пик 11-13 минут.

А-17 (Поселок Березовский – Московский вокзал) изменяется
Автобусный маршрут А-17 будет организован по схеме: поселок Березовский, улица Гороховецкая, улица Движенцев, Лесной городок, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, площадь Комсомольская, площадь Лядова, улица Белинского, автостанция Сенная. На маршруте А-17 "Поселок Березовский – автостанция Сенная" предусмотрена работа 10 автобусов большого класса с интервалом в час пик 14 минут.

Напомним, что в Нижнем Новгороде обновляется подвижной состав МП "Нижегородпассажиравтотранс". Так, 144 новых автобусов планируется закупить в декабре 2019 года. Отметим, что на данный момент в "НПАТ" 156 автобусов: 56 по первой закупке 2019 года и 100 автобусов по закупке 2018 года. Вместе с новой закупкой в "Нижегородпассажиравтотрансе" будет 300 автобусов.

Напомним, несколько маршрутов отменят в Нижнем Новгороде 27 декабря.

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