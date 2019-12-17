Крупнейшее информационное агентство Китая будет привлекать туристов в Нижний Новгород Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Крупнейшее информационное агентство Китая будет привлекать туристов в Нижний Новгород. Как сообщили в пресс-службе правительства области, была организована презентация туристического и инвестиционного потенциала Нижегородской области для делегации Информагентства Синьхуа (провинция Хайнань, Китай).

В рамках визита гости смогли ознакомиться с инвестиционными возможностями Нижегородской области, особенностями промышленного и экологического туризма, с народными художественными промыслами, которыми славится регион. Отдельное внимание было уделено мероприятиям, посвященным празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

В пресс-службе правительства области сообщили, что по результатам встречи стороны договорились продолжить развивать сотрудничество в области промышленности и торговли, культуры и туристического потенциала региона, а также далее вести диалог в рабочем режиме для реализации совместных инициатив.

СПРАВКА:

Информационное агентство "Синьхуа" – официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики и крупнейший центр информации и пресс-конференций в КНР.

На сегодняшний день существуют более 100 филиалов "Синьхуа" по всему миру (освещает новости на 7 языках, включая китайский, английский, французский, русский, испанский, арабский и японский).