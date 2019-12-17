Владелец кулебакского производства стал одним из самых успешных российских миллиардеров 2019 года Бизнес

Геннадий Тимченко Фото: журнал Forbes

Геннадий Тимченко, чьим крупнейшим активом в сегменте потребительских товаров является производство безалкогольных напитков "Акваника", расположенное в Кулебаках Нижегородской области, признан одним из самых успешных российских миллиардеров России по итогам 2019 года. Такую информацию опубликовал журнал Forbes.

Журнал опубликовал имена пятерых самых удачливых участников российского списка Forbes за 12 месяцев, которые прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд.

Геннадий Тимченко оказался в этом списке на четвертом месте. Миллиардер также владеет пакетами акций компаний "Новатэк" (23,49%), "Сибур" (17%), "Стройтранснефтегаз", "Стройтрансгаз" и "Трансойл".

"Сам бизнесмен, по собственному признанию, активно нефтегазовым бизнесом больше не занимается, поскольку в отношении него введены санкции США. По словам Геннадия Тимченко, сейчас он находится в ожидании дивидендов от своей деятельности", - говорится в публикации журнала.

Капитал миллиардера за прошедший год вырос на $4,1 млрд и сейчас составляет $22,7 млрд.